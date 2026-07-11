وذكرت تقارير أن ‌مونجا، الذي أتم 17 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي ‌في ‌صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني (13مليون دولار) تشمل المزايا الإضافية.

وقال مونجا: "عندما علمت أن مانشستر ‌سيتي مهتم بالتعاقد ‌معي، أدركت ⁠على الفور أن هذا هو الخيار الصحيح لي".

وأضاف: "بالنسبة لأي لاعب كرة قدم شاب، ⁠فإن الانضمام ‌إلى هذا النادي الرائع هو ⁠حلم أصبح حقيقة".

وأصبح مونجا، الذي ⁠يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 ​عاما، ثاني أصغر لاعب ⁠يشارك في ​الدوري الإنجليزي الممتاز عندما خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول ​في ليستر سيتي العام الماضي وظهر في 37 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الموسم الماضي ​من ‌بينها 7 في الدوري الممتاز.