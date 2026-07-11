وواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتين مساء الثلاثاء الماضي في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بإلغاء أحد أروع أهداف البطولة لمنتخب مصر مما تسبب في رد فعل غاضب غير مسبوق على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل "هاكرز" مصريين أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون بها إن فوز مصر سرق بقرارات تحكيمية فاسدة.

كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.

ووفقا لصحيفة "الميرور" الإنجليزية فإن هناك مجموعة من المخترقين المصريين اخترقوا جزءا من قاعدة بيانات الاتحاد وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وعناوين بروتوكول الإنترنت ومعلومات سرية.

وبسبب تلك الواقعة قال الاتحاد الأرجنتيني في بيان له: "أيها الزملاء الأعزاء، نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية لم يتم إنشاؤها أو تفويضها من قبل فريقنا".

وأكمل البيان: "نظرا لهذا الوضع وبينما يتم إجراء التحقيقات اللازمة مع قسم تكنولوجيا المعلومات نرغب في إبلاغكم تجاهل أي رسائل تلقيتموها مؤخرا من حسابنا".

وأضاف: "هناك احتمال أن يكون حسابنا قد تعرض للاختراق لذلك نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".

وأتم البيان: "أنظمتنا مزودة بإجراءات أمنية وحماية مناسبة، شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم وتعاونكم".

ماذا حدث؟

منتخب مصر وصل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع النهائي لكأس العالم لكن تبخر حلم الفراعنة في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام الأرجنتين 2-3.

شهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بإلغاء أحد أروع أهداف البطولة لمنتخب مصر مما تسبب في رد فعل غاضب غير مسبوق على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وهاجم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، طاقم التحكيم بسبب قرارين تحكيميين مثيرين للجدل خلال المباراة، كما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد ليتكسير ومساعديه.