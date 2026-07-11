وتأهلت الأرجنتين لدور الثمانية بعد أن قلبت تأخرها 2-0، بينما كانت تتبقى 11 دقيقة على ‌نهاية المباراة لتفوز على ‌مصر.

لكن المباراة أثارت شكاوى من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استخدام تقنية الفيديو لا سيما إلغاء هدف مصطفى زيكو في الدقيقة 62، الذي كان سيضاعف تقدم الفراعنة.

ودافع بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ‌لكرة القدم (فيفا) منذ حينها عن الحكام رافضا ‌مزاعم التحيز ومؤكدا أنهم ⁠عملوا باستقلالية.

وقال مارتينيز للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان لديه ما يقوله بشأن التحكيم في البطولة: "لا، لا شيء على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أنهم يقدمون أداء ممتازا. هذا أمر يخصكم (وسائل الإعلام)، التي تثير ⁠الجدل أحيانا. نحن ‌نهتم بتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب ولا شيء أكثر من ⁠ذلك".

وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا، السبت، في دور الثمانية بمدينة كانساس سيتي.

⁠وأبدى حامل اللقب احترامه للمنتخب الأوروبي مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في التركيز على أدائه الخاص.

وقال ​مارتينيز "كما هو الحال دائما، فإن ⁠ما يميز هذا الفريق ​هو احترام المنافس".

وأضاف "إذا وصلت سويسرا إلى هذه المرحلة، فذلك لأنها تتمتع بقدرات كبيرة. شاهدنا مباراتها أمام كولومبيا وهي تحاول تقديم أفضل أداء دائما. ​إنها قوية جدا بدنيا وفي الكرات الثابتة أيضا. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة لأن كلا الفريقين يحاولان تقديم أفضل أداء".

وكرر المدافع كريستيان روميرو هذه الرسالة، قائلا إن الأرجنتين تركز في المقام الأول على تدارك أوجه القصور لديها.

وقال روميرو ​الذي ‌سجل هدف الأرجنتين الأول في المباراة أمام مصر: "بغض النظر عمن نواجه، وأيا كان اسم المنافس أو ​من أين أتى، فإننا نركز دائما على أنفسنا وعلى تصحيح الأخطاء التي نرتكبها".