وأصبح الإسباني يامال، ثالث أصغر لاعب سنا يشارك في دور الثمانية بكأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعمر 18 عاما و362 يوما.

وجاء يامال، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، خلف الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، الذي لعب أمام ويلز في دور الثمانية لنسخة كأس العالم عام 1958 وهو بعمر 17 عاما و239 يوما، ولاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، الذي خاض مع منتخب بلاده لقاء الدور نفسه أمام فرنسا بالنسخة الحالية للبطولة، الخميس، بعمر 18 عاما و280 يوما.

وواصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا، مساء الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب إفريقيا، موعدا أوروبيا ناريا في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2-0 على منتخب المغرب، مساء الخميس.

وشدد يامال على صعوبة الفوز الذي حققه فريقه على بلجيكا في مباراة الفريقين بدور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال يامال في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "سعيد للغاية بالتأهل للدور قبل النهائي. لقد كان المنتخب البلجيكي خصما صعبا للغاية. كانت المباراة معقدة، لكنني في حالة جيدة".