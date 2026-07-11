ويؤكد متجر فيفا أن أبعاد كل قطعة من العشب تبلغ 17.5× 17.5×17.5 بوصة، دون تحديد ما إذا كانت هذه الأبعاد بالبوصة أو السنتيمتر أو المليمتر.

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب تفاصيل الأبعاد.

ويقول الموقع الإلكتروني: "امتلك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم 2026، محفوظة بشكل دائم في علبة أكريليك فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية".

وتحتوي كل قطعة على جزء أصلي من أرضية ملعب نهائي كأس العالم الشهيرة، مما يجعلها تحفة فنية فريدة تُخلّد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي أن "ذاكرة متنقلة أكريليكية مزودة بغشاء مانع للتسرب، وتُقدم في الوقت نفسه كقطعة عرض أنيقة وعصرية. تأتي هذه القطعة الحصرية في علبة فاخرة ذات غطاء مفصلي وتفاصيل مميزة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، وهي مصممة خصيصًا لهواة جمع التذكارات، والمشجعين، وعشاق كرة القدم على حد سواء".

ويتيح فيفا شحن أرضية الملعب فقط إلى عناوين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الطلبات لن تُشحن إلا بعد نهائي كأس العالم 2026.