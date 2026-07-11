وذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن النادي الأميركي تقدم بعرض لضم قائد منتخب مصر، في إطار سعيه لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى قائمة النجوم الذين ينشطون في الدوري الأميركي، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي بول تينوريو، فإن انتقال صلاح إلى الدوري الأميركي لا يزال خياراً صعباً، في ظل رغبة اللاعب في مواصلة مشواره في أوروبا، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي تبديه أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

وأشار التقرير إلى أن سبورتنغ كانساس سيتي سيكون الوجهة الأقرب لصلاح إذا قرر الانتقال إلى الدوري الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت ذا أثلتيك بأن أكثر من نادٍ في الدوري الأميركي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صلاح، إلا أن سبورتنغ كانساس سيتي يتصدر حالياً سباق ضم النجم المصري.

ويستند النادي في تفاؤله بإتمام الصفقة إلى أن مالك أغلبية أسهمه الجديد هو بيتر مالوك الذي ينحدر من أصول مصرية، وهو ما قد يمنح النادي أفضلية في إقناع اللاعب بدراسة العرض.

ورغم الاهتمام الأميركي، تبقى الأندية السعودية المنافس الأبرز على ضم صلاح، في ظل قدرتها على تقديم عروض مالية ضخمة، خاصة من أندية مثل الهلال والاتحاد.

ويترقب الوسط الرياضي الوجهة المقبلة للنجم المصري، بعدما قاد منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.