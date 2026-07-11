وقال الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا متحدثا عن هالاند: "إنه في أفضل حالاته البدنية، وفي ذروة مسيرته الكروية".

وأضاف: "عندما يستلم هالاند، الذي يبلغ طوله حوالي 195 سنتيمترا، الكرة في مواقعه المفضلة، يدرك الخصوم أن إيقافه شبه مستحيل. فهو ضخم البنية، قوي البنية، ماهر للغاية، ومن شبه المؤكد أن الكرة ستسكن الشباك".

وبعد بداية متعثرة في الأدوار الإقصائية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، تغلب وصيف بطل يورو 2024، منتخب إنجلترا، على جميع الصعاب ليحقق الفوز في دور الـ16 على المكسيك.

ووفق توخيل فإن الفوز المثير بنتيجة 3 - 2 كان تجربة قيمة بكل المقاييس، لكن هذا النجاح وسط الصعاب أصبح من الماضي، حيث يركز المنتخب الإنجليزي الآن على مواجهة النرويج.

وتُعد الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى مهمة الحد من خطورة هالاند، من بين التحديات التي تواجه الفريق في ميامي، حيث يحثّ المدرب الألماني لاعبيه على تقديم أداءٍ استثنائي.

وأوضح توخيل قبل المباراة التي تقام في ملعب "هارد روك": "أعتقد بشكل عام أن ما يتطلبه الأمر في دور الـ32 ودور الـ16، كما أوضحنا للفريق، هو إيجاد طريقة للفوز".

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "نحن في دور الثمانية، والشجعان سيحالفهم الحظ. ولا مجال للندم عندما نلعب في دور الثمانية، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، فهذا هو الأهم".

وشدد توخيل قائلا: "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك. ونريد أن نخطو الخطوة التالية".

وقاد هالاند منتخب النرويج إلى أفضل نتيجة له على الإطلاق في مشاركته الرابعة في كأس العالم، وكانت اللحظة الأبرز في مغامرة الفريق بالمونديال هي الفوز على البرازيل 2-1 في دور الستة عشر.