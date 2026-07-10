وعلى ملعب (سوفي) بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، بادر فابيان رويز بالتسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30، لكن شارل دي كيتلاري منح التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41.

وأحرز البديل ميكيل ميرينو هدف تأهل إسبانيا للمربع الذهبي، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب (الماتدور) في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من نزوله لأرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

وبذلك، ضرب منتخب إسبانيا، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب إفريقيا، موعدا أوروبيا ناريا في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي كان أول المتأهلين للمربع الذهبي في المونديال الحالي، عقب فوزه 2 - صفر على منتخب المغرب، مساء الخميس.