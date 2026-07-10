وعرض فيفا، عبر موقعه الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والذي أشار في بعض الأحيان إلى نفاد التذاكر، 1178 مقعدا موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي على طول خط التماس: 282 مقعدا في القسم 344، و299 مقعدا في القسم 343، و139 مقعدا في القسم 335، و443 مقعدًا في القسم 334، و15 مقعدًا في القسم 333.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الفيفا تذاكر مباراة دور الثمانية بين الأرجنتين وسويسرا، التي ستقام يوم السبت على ملعب " روهيد" في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بأسعار تتراوح بين 1600 و3995 دولار.