فقد أدى خروج الولايات المتحدة والمكسيك من دور الـ16 إلى انخفاض كبير في أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي، بعدما كان المنظمون وشركات بيع التذاكر يراهنون على تأهل المنتخبين واستمرار الإقبال الجماهيري.

وتراجعت أسعار تذاكر مواجهة إسبانيا وبلجيكا المقررة الجمعة في لوس أنجلوس، بنسبة 65 بالمئة، وفقا لمنصة "تيك بيك" المتخصصة في إعادة بيع التذاكر.

وكان أقل سعر للتذكرة قبل إقصاء المنتخب الأميركي يبلغ نحو 3200 دولار، قبل أن يتراجع إلى حوالي 1100 دولار بعد خروجه من البطولة.

كما تراجعت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والمكسيك الافتراضية بعد إقصاء المنتخب المكسيكي أمام إنجلترا، بنسبة 45 بالمئة، وهبط سعر أرخص تذكرة من نحو 4 آلاف إلى ألفي دولار لمباراة السبت في ميامي.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة "تيك بيك" بريت غولدبرغ، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "تم تسعير تذاكر ربع النهائي على أساس توقع تأهل الولايات المتحدة والمكسيك، لكن خروجهما في يومين متتاليين من دور الـ16 تسبب في تراجع فوري وكبير في الطلب على التذاكر".

وكانت كندا قد ودعت البطولة من دور الـ16 أيضا، مما يعني خروج الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم من المنافسات، لكن خروج الولايات المتحدة والمكسيك على وجه الخصوص، شكل ضربة للفاعلين الاقتصاديين.