وانتهى مشوار مصر في دور الـ16 من المونديال بالخسارة 2-3 أمام الأرجنتين، في مباراة حظي خلالها "الفراعنة" بإشادة واسعة بسبب الأداء القوي الذي قدمه الفريق أمام بطل العالم.

وامتلأت المناطق المحيطة بالمطار منذ ساعات الصباح الأولى بالجماهير التي رفعت الأعلام المصرية ورددت الهتافات والأغاني الوطنية، تعبيرا عن فخرها بما حققه المنتخب خلال البطولة، بعدما نجح للمرة الأولى في تاريخه في بلوغ دور الـ16، مقدما مستويات لافتة أعادت المنتخب المصري إلى واجهة كرة القدم العالمية.

وشهد مطار العلمين تجهيز حافلة مكشوف خصيصا لنقل لاعبي المنتخب وسط الجماهير، في مشهد احتفالي استثنائي عكس حجم التقدير الشعبي لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، بينما حرصت الجماهير على رفع صور اللاعبين والجهاز الفني.

وشارك في استقبال البعثة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، يتقدمهم وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير الرياضة جوهر نبيل، ووزير الطيران المدني سامح الحفني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي هذا الاستقبال الشعبي والرسمي قبل ساعات من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، السبت، حسبما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في لقاء ينتظر أن يشهد تكريم المنتخب تقديرا لما قدمه خلال مشاركته التاريخية في المونديال.

إنجاز تاريخي

ورغم انتهاء المشوار أمام الأرجنتين، فإن الجماهير المصرية اعتبرت أن المنتخب حقق إنجازا غير مسبوق، بعدما نافس كبار المنتخبات العالمية وقدم مباريات اتسمت بالروح القتالية والانضباط التكتيكي، ليحظى بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

وقال أحمد مصطفى، أحد المشجعين الذين حضروا إلى مطار العلمين لاستقبال المنتخب، إنه وصل إلى المطار منذ الساعات الأولى من الصباح، رغم بعد المسافة، لأنه شعر بأن من واجبه توجيه رسالة شكر للاعبين على ما قدموه طوال البطولة.

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية": "حضرت من الصباح الباكر لأن هؤلاء اللاعبين يستحقون كل التقدير. صحيح أننا خرجنا من البطولة لكن الطريقة التي لعب بها المنتخب جعلتنا جميعا نشعر بالفخر. شاهدنا فريقا يقاتل حتى اللحظة الأخيرة أمام الأرجنتين، ولم يستسلم في أي وقت".

وتابع: "لأول مرة نشعر أن المنتخب قادر على منافسة كبار العالم بهذا الشكل، وأبنائي أصروا على الحضور معي لأنهم أصبحوا يعتبرون هؤلاء اللاعبين قدوة حقيقي، واليوم لسنا هنا لاستقبال فريق خاسر، بل لاستقبال منتخب أعاد إلينا الثقة والأمل، وأثبت أن كرة القدم المصرية قادرة على صناعة إنجازات أكبر خلال السنوات المقبلة إذا استمر العمل بنفس الجدية والإصرار".

ومن بين الحشود، حضرت أميرة الشاذلي قادمة من محافظة الإسكندرية خصيصا للمشاركة في الاستقبال، مؤكدة أن ما قدمه المنتخب خلال كأس العالم يستحق الاحتفاء بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.

وقالت لـ"سكاي نيوز عربية": "حرصت على السفر من الإسكندرية لأنني شعرت أن المنتخب منح المصريين لحظات لن تنسى، في حين كان أكثر ما أعجبني هو الروح القتالية والإصرار حتى النهاية، فلم أشعر في أي مباراة أن اللاعبين فقدوا الأمل أو استسلموا أمام المنافس".

وأضافت: "كنا جميعا نتابع المباريات وكأننا داخل الملعب، واليوم أردنا أن يشعر اللاعبون بأن الشعب كله يقف خلفهم ويقدر مجهودهم"، مشددة على أن الوصول إلى دور الـ16 إنجاز تاريخي سيظل محفورا في ذاكرة الجماهير، وأتمنى أن يكون ما تحقق بداية لمرحلة جديدة من النجاحات، وأن يحافظ المنتخب على هذا المستوى حتى نراه ينافس باستمرار في أكبر البطولات العالمية.