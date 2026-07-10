وقال صلاح في رسالته التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا أعرف أنكم لا زلتم حزانى، لكن أعدكم أنني سأفعل كل ما أستطيع لأضمن أن هذه بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية".

وأضاف قائد منتخب مصر، الذي انتهت مسيرته مع ليفربول الإنجليزي بينما لم يكشف بعد عن وجهته المقبلة: "التأهل لكأس العالم لكن يكون كافيا، والمشاركة أيضا ليست كافية. هذا الفريق يستحق ثقتكم".

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا في مشاركته الرابعة بالمونديال، إذ تأهل إلى الأدوار الإقصائية وعبر دور الـ32 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وكان "الفراعنة" قاب قوسين أو أدنى من تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين وبلوغ دور الثمانية، لكنهم تلقوا 3 أهداف في نحو ربع ساعة وخسروا اللقاء 2-3.