وقال وهبي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام فرنسا بهدفين نظيفين في بوسطن: "منتخب فرنسا قوي جدا. لقد واجهناه مرتين في كأس العالم، والكرة الفرنسية رفيعة المستوى والتاريخ يظهر قوتها واستمراريتها".

وأضاف: "أما المنتخب المغربي، فهو في طور البناء. بعد كأس العالم سيصبح أقوى، والخسارة واردة أمام منتخب بهذا الحجم لكنها تعطينا دافعا للتطور".

وتابع المدرب الوطني: "نحن مستاؤون لأن مشوارنا توقف هنا ولأننا كنا نرغب في مواصلته، لكنني فخور بما فعلناه وقدمناه من أفكار منذ مارس"، في إشارة الى استلامه المهمة خلفا لمواطنه وليد الركراكي صاحب الإنجاز التاريخي ببلوغ نصف النهائي قبل السقوط أمام الزرق 0-2 أيضا في مونديال قطر.

وأوضح وهبي أن اللاعبين "بذلوا كل ما في وسعهم، كنا نرغب في فعل الكثير بالكرة ولكن يجب أن نعترف بقوة الخصم ومدربه ديدييه ديشامب. قلت لهم يجب أن ترفعوا رؤوسكم بأننا حاولنا وبذلنا كل شيء ويجب أن نواصل ونواجه الانتقادات الموضوعية لأننا نأمل في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لدينا أهداف أخرى ويتعين علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيقها".

وأشار إلى أن منتخب بلاده افتقد "الكثير في المباراة ولم يظهر بمستواه المعهود، فالمنتخب الفرنسي أوقف نسقنا، لكن علينا أن نواصل العمل كي ننجح ولدينا المقومات لذلك".

وأبرز وهبي أن "الدقائق العشر الأولى كانت صعبة جدا بالنسبة لنا، لأنهم رفعوا نسق اللعب وخلقوا لنا مشاكل على الأطراف، وعندما رأينا الكرة تتحرك أسرع، كان علينا أن نركض أكثر. شعرت أن اللاعبين كانوا يلهثون".

وأضاف: "أردت إجراء بعض التعديلات بين الشوطين، وعندما تحدثت إلى اللاعبين شعرت أنهم بحالة جيدة. كنت أريد منهم أن يذهبوا أبعد. في الشوط الثاني، تحسن أداؤنا على الأطراف، ركضنا أكثر وتقدمنا بشكل أعمق وسيطرنا على الكرة، لكن يجب أن نعترف بأن المنتخب المنافس كان قويا جدا".

وتابع: "كان بإمكاننا اللعب بوتيرة أسرع، لكننا قمنا بما استطعنا. تحركنا بشكل أفضل. حاولنا السيطرة على الكرة قدر الإمكان. وكان لدينا أداء جيد خلال المراحل الانتقالية. حاولنا أن نكون أكثر إبداعا. استمررنا في تجربة أفكار جديدة لتطوير أسلوب لعبنا".

وأشار الى أنه "كانت لدينا نية لتطوير أدائنا الهجومي أكثر. كما قلت، أنا لا أعد منتخبا فقط للدفاع أو للهجوم. حسب سياق المباراة وشعورنا خلالها، نغير أسلوب اللعب. لذلك لم نشعر أننا غير قادرين على التقدم، لكن ذلك لم يقلقني وفي بداية الشوط الثاني، كنا أفضل دفاعيا، لكننا لم نتقدم بما يكفي، وأثرت الإصابات أيضا على اللاعبين. هذه خطوة للأمام. لا يمكننا لعب جميع المباريات بنفس المستوى، لدينا منتخب شاب، سنواصل التطور ونملك الإمكانات".

وقال: "كنا نريد أن نظهر المزيد في كأس العالم، تقديم مستوى أفضل لكن . فرنسا كانت أقوى، إنها تجربة جيدة للاعبين الشباب ولي أنا كمدرب مبتدئ بها، أنا فخور بما قدمناه أمام مدربين من الطراز العالمي مثل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (مدرب البرازيل) وديشامب".