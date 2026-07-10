ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير واسعة للمنطقة المحيطة بالملعب، في خطوة يطمح من خلالها النادي إلى بناء ما وصفه جيم راتكليف، أحد ملاك مانشستر يونايتد، بـ"أعظم ملعب كرة قدم في العالم".

وبحسب النادي، يتجاوز المشروع حدود بناء ملعب جديد، إذ يتوقع أن يسهم في توفير نحو 48 ألف وظيفة محلية، وإنشاء 15 ألف منزل، إلى جانب ضخ ما يصل إلى 7.3 مليار جنيه إسترليني، نحو 9.8 مليار دولار، سنويا في الاقتصاد البريطاني.

وقالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لتطوير ملعب مانشستر يونايتد الجديد، إن المشروع يمثل "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل" لإنشاء وجهة تحقق فوائد طويلة الأمد للجماهير والمجتمعات المحلية والمنطقة بأكملها.

وأضافت أن النادي ملتزم ببناء ملعب عالمي المستوى "مع جماهيرنا، وليس فقط من أجلهم".

ويمثل تحديد الموقع خطوة جديدة في مسار المشروع الضخم، الذي يضع مستقبل "أولد ترافورد" أمام تحول تاريخي، بعد أن ظل الملعب الحالي أحد أبرز رموز كرة القدم الإنجليزية وموطن مانشستر يونايتد لعقود.

ويسعى النادي من خلال المشروع إلى إنشاء منشأة رياضية تتسع لـ100 ألف متفرج، بما يجعلها بين أكبر ملاعب كرة القدم في أوروبا، في إطار رؤية أوسع لإعادة تطوير المنطقة المحيطة وتحويلها إلى مركز رياضي واقتصادي متكامل.



