وصمد المنتخب المغربي أمام الضغط الفرنسي خلال الشوط الأول، وتألق حارسه ياسين بونو بالتصدي لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 28، ليبقي المباراة مفتوحة حتى نهاية النصف الأول من المواجهة.

لكن فرنسا حسمت اللقاء في الشوط الثاني، عندما نجح مبابي في افتتاح التسجيل بعد مرور ساعة من اللعب، قبل أن يصنع الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط، بتمريرة إلى عثمان ديمبلي الذي أودع الكرة الشباك بتسديدة منخفضة.

وبهذه الخسارة، أخفق المغرب في تكرار إنجاز نسخة 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع.

أما المنتخب الفرنسي، فواصل مسيرته نحو اللقب وعبر إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا المقررة الجمعة.

ومن المقرر أن تخوض فرنسا مباراة نصف النهائي، الثلاثاء، في دالاس، في محاولة جديدة لبلوغ المباراة النهائية ومواصلة سباقها نحو لقب عالمي ثالث.