وحصل المنتخب الفرنسي على ركلة الجزاء بعد تعرض مبابي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من جانب المدافع نصير مزراوي.

وتقدم مبابي لتنفيذ الركلة، وسدد الكرة زاحفة إلى يسار بونو، لكن الحارس المغربي تصدى لها بثبات، محافظا على التعادل السلبي في واحدة من أبرز لحظات المواجهة.

ويخوض المغرب وفرنسا مواجهة تحمل طابعا ثأريا، بعد لقائهما في نصف نهائي مونديال قطر 2022، حين فاز المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد وأنهى الرحلة التاريخية لـ"أسود الأطلس".

ودخل مبابي المباراة وفي رصيده 7 أهداف في مونديال 2026، ضمن سباق هدافي البطولة.