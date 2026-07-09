وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال 2022 بقطر، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم على مر التاريخ، قبل أن يخسر أمام فرنسا 0-2، ثم أمام كرواتيا 1-2 في مباراة المركز الثالث ويكتفي بالمركز الرابع.

ويتطلع "أسود الأطلس" لتحقيق أول فوز في تاريخهم على الديوك، ومعادلة إنجاز المونديال الماضي، أملا في تحقيق إنجاز تاريخي جديد والبحث عن مقعد في النهائي كأول منتخب غير أوروبي أو أمريكي جنوبي يفعل ذلك.

ووضع محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تشكيلة حذرة من أجل إيقاف خطورة نجوم المنتخب الفرنسي المتميزين في الهجوم بقيادة الهداف كيليان مبابي.

بينما سيواصل ديدييه ديشامب تشكيلته المعتادة المعتمدة على الهجوم الكاسح مع تأمين الخطوط الخلفية بمدافعين أقوياء من عينة ويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو.

تشكيل منتخب المغرب ضد فرنسا في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، أنس صلاح الدين.

الوسط: أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، نائل العيناوي.

الهجوم: بلال الخنوس، إبراهيم دياز، شمس الدين طالبي.

تشكيل منتخب فرنسا ضد المغرب في كأس العالم 2026

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس ديني.

الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو، ديزيري دوي.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليس، كيليان مبابي.