ويواجه أسود الأطلس فرنسا مساء اليوم في ملعب بوسطن في مباراة ندية، يدخل فيها رفاق أشرف حكيمي للثأر من الخسارة التي تلقاها المغاربة من فرنسا في مونديال قطر.

وذكر الزاكي، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "هجمة مرتدة" على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن "إذا فاز المغرب على فرنسا، فلن يتواجه في الأدوار التالية مع منتخب أكثر شراسة من فرنسا".

وأضاف الزاكي أن إقصاء فرنسا "سيقوي حظوظ المغرب، وسيصبح أحد المرشحين للفوز باللقب، وستكون كأس العالم مغربية".

وأوضح اللاعب والمدرب السابق للمنتخب المغربي أن "المباراة أمام فرنسا ستكون صعبة، ولن نرى الكثير من الأهداف، لأن المنتخبين لديهما نفس التكتيك في اللعب، المتمثل في الضغط والمرتدات السريعة".

وأكد الزاكي أن الجزئيات الصغيرة هي التي ستحسم المباراة، مضيفا أن المغرب عليه الالتزام بالتنظيم الدفاعي، والحذر من الهجمات المرتدة الفرنسية، وسرعة أطراف "الديوك"، مشددا على ضرورة الضغط على الخصم، وتفادي تركه يبني هجماته بأريحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب المهاجم إسماعيل الصيباري عن تشكيلة أسود الأطلس سيؤثر، لكونه لاعبا أساسيا ينظم الهجمات، ويستلم الكرة في العمق ومن وراء المدافعين ويسجل الأهداف، غير أن المدرب محمد وهبي لديه خيارات أخرى، ويمكنه الاعتماد على سفيان رحيمي المتميز بالسرعة والحس التهديفي.

وردا على سؤال حول ماذا كان سيقول للاعبين داخل غرفة الملابس لو كان مدربا للمنتخب المغربي، قال الزاكي إن "لاعبين من هذا المستوى ليسوا بحاجة إلى التحفيز"، مشيرا إلى أن محيط المباراة، وأهمية المباراة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يتواصل معهم كل يوم، والجمهور المغربي الذي ينتظر النتيجة، كلها حوافز للفوز.