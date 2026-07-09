وحسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الحذر من تلقي الإنذار الثاني سيلقي بظلاله تكتيكيا على مجريات ربع النهائي، وتحديدا في القمة المنتظرة بين المغرب وفرنسا؛ إذ يعد المنتخبان من أكثر الفرق المهددة بفقدان ركائزها الأساسية في المربع الذهبي بسبب الإيقاف.

خمسة "أسود" في دائرة الخطر

يدخل لاعبو المنتخب المغربي تحت قيادة الإدارة الفنية ضغطا مضاعفا، حيث يطالب خماسي الفريق بالحذر الشديد لتفادي أي إنذار قد يحرمهم من التواجد في نصف النهائي الحلم.

اللاعبون المهددون بالإيقاف من المغرب:

أشرف حكيمي (قائد الجبهة اليمنى وعنصر الخبرة).

عز الدين أوناحي (مايسترو خط الوسط).

بلال الخنوس (صانع الألعاب الشاب).

عيسى ديوب ورضوان حلحال (صماما أمان خط الدفاع).

المنافس الفرنسي ليس بأمان

على الجانب الآخر، يعيش المنتخب الفرنسي هواجس مماثلة؛ حيث يتعين على 3 من أبرز نجومه تجنب الإنذارات أمام المغرب، بعد تلقيهم بطاقات صفراء في مواجهة ثمن النهائي القوية أمام باراغواي. والمهددون هم: برادلي باركولا، ومانو كوني، ومايكل أوليسي.

وسيكون غياب أي منهم مؤثرا، خصوصا أوليسي الذي يعد عنصرا يصعب تعويضه في التشكيلة، حتى إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقدم بطلب لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها، لكن طلبه قوبل بالرفض.

كما تدخل إنجلترا مباراة ربع النهائي وهي مهددة بفقدان 5 لاعبين في حال حصولهم على إنذار جديد، وهم: جود بيلينغهام، وديكلان رايس، ومارك غويهي، ونيكو أورايلي، وجوردان هندرسون.

المهددون بالإيقاف في نصف النهائي:

وتضم قائمة المهددين بالايقاف 20 لاعبا من المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي.



المغرب: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، عز الدين أوناحي، رضوان حلحال، وبلال الخنوس.

إنجلترا: جود بيلينغهام، ديكلان رايس، مارك غويهي، نيكو أورايلي، وجوردان هندرسون.

فرنسا: مايكل أوليسي، برادلي باركولا، ومانو كوني.

سويسرا: غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم.

النرويج: أنطونيو نوسا.

إسبانيا: فيران توريس.

بلجيكا: براندون ميشيل.

الأرجنتين: غونزالو مونتييل.