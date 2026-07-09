واعتبرت الصحيفة أن مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم، الثلاثاء، تعد من أسوأ ما قدمته تقنية حكم الفيديو المساعد.

وخسرت مصر أمام الأرجنتين 2-3 لتودع كأس العالم، لكن الجدل المرافق للمباراة وما حدث فيها ما زال مستمرا.

وفي المباراة التي تخللتها قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، قرر الحكم إلغاء هدف لمصطفى زيكو، وذلك بعد أن قررت التقنية احتساب مخالفة لصالح الأرجنتين وقعت على بعد حوالي 90 مترا من الهدف.

وقالت الصحيفة: "لم يكن الأمر يتعلق بمخالفة ارتكبها زيكو نفسه. كان الأمر أشبه بالسفر عبر الزمن".

واعتبرت أن تقنية "الفار" لم تعد تبدو كشبكة أمان، بل تحولت إلى "جهاز لمصادرة الفرح، كأنه صمم بواسطة روبوتات شريرة لتسرق الدهشة وتمتص روح لعبة جميلة".