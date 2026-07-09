وتابع وهبي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قبل ساعات من انطلاقها: "ما يتردد عن أفضلية فرنسا أو الاكتفاء بما حققناه، لن أسمح بأن يؤثر على تركيزنا. لن نقع في هذا الفخ".

ورفع المدير الفني لمنتخب المغرب راية التحدي قبل مواجهة فرنسا، في افتتاح منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال وهبي: "نريد الفوز على فرنسا وهدفنا التأهل لقبل النهائي"، مشددا على أنه يحترم منتخب فرنسا الذي يضم عناصر مميزة ولاعبين أصحاب خبرات عريضة.

واستدرك: "لكن ذلك لن يغير من طموحنا أو أسلوبنا في اللعب، وفريقي جاهز بدنيا وذهنيا، لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل العمل الجماعي والانضباط والالتزام بالمهام المطلوبة".

وأضاف: "أثق في قدرة لاعبينا على تقديم أداء يليق بكرة القدم المغربية، نكتب به صفحة جديدة في تاريخنا".

وحذر مدرب "أسود الأطلس": "لا يعجبني ما يقال بأننا نجحنا في كأس العالم، لأن التقييم من المفترض أن يكون بعد نهاية البطولة، ونحن لا زلنا في مشوار المنافسة".

وبشأن صعوبة مسار المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية، قال: "القرعة من الأمور التي لا يمكن التحكم فيها، وبالتأكيد إذا أنهينا دور المجموعات في الصدارة لكان وضعنا مختلفا، ولكننا لن نشكو بل سنركز على ما لدينا، ومحاولة تقديم أفضل أداء ممكن".

وواصل: "نخوض كل المباريات بعقلية الفوز، ولا مجال للبحث عن أعذار أو الظروف المحيطة بل مواصلة مشوارنا في البطولة بثقة وطموح".

جاهزية صيباري

وفي ختام تصريحاته، لمح وهبي إلى عدم جاهزية إسماعيل صيباري لخوض مواجهة فرنسا، قائلا: "سنعتمد على العناصر الجاهزة بنسبة 100 بالمئة، وصيباري قد يغيب عن المواجهة. أتمنى أن يعود للمشاركة في المباريات المقبلة".

ويعد صيباري المنتقل حديثا من أيندهوفن الهولندي إلى بايرن ميونيخ الألماني أبرز أسلحة الهجوم المغربي في مونديال 2026، حيث سجل 3 أهداف في البطولة إضافة إلى ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا في دور الـ32.

يذكر أن الفائز من مواجهة فرنسا ضد المغرب سيتأهل لقبل النهائي، لمواجهة إما إسبانيا بطل أوروبا أو بلجيكا.