وشهد اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين 3-2 حالات تحكيمية جدلية، وسط اتهامات مصرية لحكمه الفرنسي بالتحيز للمنتخب الأميركي الجنوبي.

وكان الهدف الملغى لمصر الذي سجله مصطفى زيكو في الشوط الثاني، بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة، من أبرز الحالات التي اعترض عليها لاعبو "الفراعنة".

وتعليقا على هذه الواقعة قال كولينا: "بعد كل هدف يتحقق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) من مرحلة الاستحواذ الهجومي، وإذا تم رصد مخالفة في مرحلة بناء الهجمة واعتبرت مؤثرة على الهدف يوصي نظام الفار بمراجعة اللقطة على أرض الملعب".

وأوضح في تصريحات لموقع الفيفا، أنه "لا يوجد حد زمني محدد للمسافة من المرمى، أو للوقت بين المخالفة والهدف".

وتابع الحكم الإيطالي السابق الذي يعد الأبرز في تاريخ كرة القدم: "مثال على ذلك ما حدث في مباراة الأرجنتين ضد مصر، حيث قام اللاعب المصري رقم 19 مروان عطية بوضوح بدعس قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 ليساندرو مارتينيز".

واستطرد كولينا: "نؤمن أن المخالفة مخالفة، بغض النظر عما إذا كانت تبدو واضحة أم لا، إذا لم يرها الحكم على أرض الملعب يمكن لتقنية الفيديو المساعد التدخل".

وأضاف: "بالمثل، إذا لم تلاحظ أي مخالفة في بداية الهجمة التي أدت إلى تسجيل هدف، فإن تقنية الفار ستبلغ الحكم بذلك".

أما بشأن المطالب باحتساب ركلة جزاء لصلاح في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فقال: "يعتبر دعس قدم الخصم مخالفة، بينما لا يعتبر لمس المدافع للكرة أولا ثم قيامه باحتكاك طبيعي مخالفة، ومثال على ذلك ما حدث في نهاية المباراة نفسها، حيث اعتبر الحكم وتقنية الفار الاحتكاك بين لاعب مصر محمد صلاح رقم 10 ولاعب الأرجنتين جوليان ألفاريز رقم 10 احتكاكا طبيعيا".

ولم يعلق كولينا على واقعة أخرى طالب فيها المصريون بركلة جزاء لصالح حمدي فتحي، بعد جذب واضح من القميص داخل منطقة الجزاء، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

وقال: "بشكل عام نحن راضون، مع ذلك، ومع هذا العدد الكبير من المباريات التي لعبت في فترة زمنية قصيرة نسبيا، من الطبيعي ألا تسير بعض الأمور كما هو متوقع. عندما يحدث ذلك يكون الحكام على أتم الاستعداد للعمل بجد أكبر، لضمان جاهزيتهم الكاملة للمباراة التالية".

ورفض كولينا "التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم"، موضحا: "ذلك قد يثير ردود فعل تصل إلى حد التهديد لهم ولعائلاتهم، وهذا أمر غير مقبول".

وأردف: "بالمثل لا يمكن لأحد أن يدعي أن تحكيم الفيفا يخضع لتأثير أي جهة، ولا حتى رئيس الفيفا (جاني إنفانتينو)، الذي لطالما أبدى دعمه الكامل للفريق، واثقا من قدرتنا على العمل باستقلالية تامة".