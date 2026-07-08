ويخوض "أسود الأطلس" المباراة سعيا لرد الاعتبار بعد خسارتهم أمام فرنسا بهدفين دون رد في النسخة الماضية، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم.

لكن مهمة المغرب تبدو أكثر صعوبة هذه المرة، إذ يصطدم بأغلى منتخب في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغت القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 1.52 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وهو أعلى رقم يسجل لمنتخب منذ انطلاق البطولة.

وخلال مونديال 2026، سجل المنتخب الفرنسي رقما قياسيا جديدا لأعلى قيمة سوقية لتشكيلة أساسية في مباراة واحدة، بعدما بلغت قيمة لاعبيه الأساسيين 908 ملايين يورو.

ويقود "الديوك" كوكبة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسيه، بينما تجاوزت القيمة السوقية لرباعي الهجوم وحده 550 مليون يورو.

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب المغربي 447.4 مليون يورو، أي أقل من ثلث قيمة منافسه الفرنسي، ويتصدر أشرف حكيمي قائمة أغلى لاعبي "أسود الأطلس" بقيمة 80 مليون يورو، يليه لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي بقيمة 50 مليون يورو.

ورغم الفارق الكبير في القيمة السوقية والإمكانات، يدخل المنتخب المغربي المواجهة مدفوعا بطموح تكرار إنجاز مونديال قطر، ومواصلة الحلم ببلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، في واحدة من أصعب مباريات البطولة.