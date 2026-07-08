وقال الاتحاد في بيان إن مجلس الإدارة وافق على تجديد التعاقد مع حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في إطار استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد ستستكمل في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، عقب عودة بعثة المنتخب إلى مصر.

ولم يحدد الاتحاد مدة العقد الجديد، فيما ذكرت تقارير محلية أنه قد يمتد حتى عام 2030.

وقاد حسام حسن مصر لتحقيق أول فوز في تاريخها بكأس العالم، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين حاملة اللقب بنتيجة 3-2 في مباراة درامية.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024، وقاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، ثم إلى كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 8 سنوات.