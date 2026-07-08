وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة جديدة لتسريع خدمات الحافلات في المدينة، قال ممداني إن تقليص زمن التنقل سيمنح سكان نيويورك وقتا إضافيا لقضائه مع عائلاتهم وأصدقائهم، قبل أن يضيف مازحا: "وسيمنحكم أيضا الوقت لتتفقوا مع أصدقائكم على أن مصر تعرضت للسرقة أمس".

وجاءت تصريحات عمدة نيويورك في وقت تتواصل فيه موجة الغضب داخل الأوساط الرياضية المصرية، بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة ألغى خلالها حكم الفيديو هدفا لمصر بداعي وجود مخالفة سبقت تسجيله بأكثر من 20 ثانية، قبل أن يقلب المنتخب الأرجنتيني النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه وطاقم التحكيم، معتبرا أن عددا من القرارات المؤثرة، إلى جانب طريقة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أثرت بشكل مباشر في مجريات اللقاء.

وقال الاتحاد في بيان إن "العديد من الوقائع التحكيمية أثارت تساؤلات جدية بشأن اتساق وعدالة القرارات التي كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة"، مؤكدا أن عددا من الخبراء والمحللين المحليين والدوليين أشاروا إلى وجود حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

من جانبه، اتهم مدرب منتخب مصر حسام حسن التحكيم بالانحياز، معتبرا أن ركلة جزاء لمصلحة فريقه لم تُحتسب، وأن هدفا آخر ألغي بشكل غير مبرر، مضيفا أن ما حدث في المباراة "يثير علامات استفهام حول عدالة القرارات التحكيمية".

وأشعلت المباراة موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت اتهامات بوجود أخطاء تحكيمية أثرت في نتيجة اللقاء، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الشكوى المصرية.