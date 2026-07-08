وذكرت مجلة "فوربس" أن مباراة الجمعة كانت مرشحة لأن تجمع البرتغال بالولايات المتحدة، في لقاء كان سيحمل طابعا استثنائيا مع الظهور المحتمل للنجم كريستيانو رونالدو أمام أصحاب الأرض.

غير أن السيناريو تغير تماما، بعدما ودعت البرتغال البطولة بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي شكلت الظهور الأخير لرونالدو في كأس العالم، فيما تلقى المنتخب الأميركي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام بلجيكا، لتصبح مواجهة ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا بدلا من ذلك.

وبحسب التقرير، نقلا عن منصة "تيك بيك" المتخصصة في بيع التذاكر، انخفض الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة من 2950 دولارا إلى نحو 1200 دولار، أي بتراجع يقارب 60 بالمئة.

ولم يقتصر الانخفاض على هذه المباراة فقط، إذ أوضح التقرير أن متوسط أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي تراجع بنسبة 31.5 بالمئة خلال اليوم الأخير، وبنسبة 50.4 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفقا لبيانات منصة "سيت بيك".

كما ارتفع عدد التذاكر المعروضة في السوق الثانوية من نحو 28 ألف تذكرة إلى أكثر من 49 ألفا.

ورغم هذا التراجع، لا تزال نسخة كأس العالم 2026 تعد الأغلى في تاريخ البطولة من حيث أسعار التذاكر، إذ تجاوز سعر أقل تذكرة متاحة للمباراة النهائية حاجز 9 آلاف دولار، مع توقعات بإمكانية تغير الأسعار خلال الأيام المقبلة تبعا للمنتخبات التي ستتأهل إلى النهائي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مباراة المغرب وفرنسا، المقررة يوم الخميس في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس، تعد الأرخص بين مباريات الدور ربع النهائي، وتبدأ أسعار التذاكر من 989 دولارا.