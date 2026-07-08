وتعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم حتى 20 يونيو 2029 بعد إعارته من نادي الأهلي المصري خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ولعب عدة مباريات مع الفريق الثاني لـ"البلوغرانا" وقدم أداء جيدا.

وشارك حمزة عبد الكريم مع مصر في كأس العالم، وخاض 4 مباريات خلال رحلة "الفراعنة" التي توقفت عند دور الـ16 بعد الهزيمة أمام منتخب الأرجنتين.

ومنح المدير الفني لمصر حسام حسن اللاعب الشاب فرصة المشاركة في المونديال، في كل مباراة تقريبا، بمتوسط 14 دقيقة في اللقاء الواحد.

وداخل مكاتب المدينة الرياضية "خوان غامبر"، لا يتوقع مسؤولو برشلونة أن يكون لحمزة دور كبير مع فريق "برشلونة أتلتيك"، إذ يرون أنه يمتلك مواصفات مختلفة قد تجعله أكثر فائدة للفريق الأول.

ويعتبر النادي أن المهاجم المصري قد يشكل خيارا إضافيا في خط الهجوم، خاصة أن فليك لا يمتلك مهاجما قوي البنية من هذا النوع، ما قد يمنح حمزة دورا كخيار ثان أو ثالث خلال الموسم.

وقالت الصحيفة إن حمزة عبد الكريم مهاجم تقليدي من الطراز القديم، فهو رأس حربة قوي البنية، يجيد اللعب بظهره للمرمى، ويتميز بالاجتهاد والقتالية داخل الملعب.

ولا يزال اللاعب بحاجة إلى تطوير العديد من الجوانب الفنية في أدائه، لكن داخل برشلونة توجد قناعة بأنه يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق مستقبل كبير، وفق المصدر.

وسجل حمزة 6 أهداف خلال فترة قصيرة تجاوزت الشهرين فقط، بعدما تمكن من تجاوز المشكلات الإدارية التي أخرت تسجيله ومنعته من المشاركة في المنافسات.

بداية مع الفريق الأول

كان من المقرر أن يلتحق حمزة يوم 13 يوليو ببدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول لبرشلونة، إلا أنه من المرجح أن يحصل على بضعة أيام من الراحة.

ويأتي ذلك بعدما أنهى الموسم مع فريق الشباب بخوض نهائي كأس الأبطال أمام ريال مدريد، ثم سافر مباشرة للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لكأس العالم، دون أي فترة راحة.

ومن المنتظر أن ينضم لاحقا إلى تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانسي فليك.

ولا يستبعد برشلونة بشكل نهائي فكرة إعارة حمزة إلى فريق آخر ليكتسب المزيد من الخبرة، لكن هذا الخيار لا يبدو مطروحا بقوة في الوقت الحالي، وفق الصحيفة.

ويعود ذلك إلى أن برشلونة لا يملك حتى الآن مهاجما صريحا في قائمته، كما لا يزال التعاقد مع مهاجم جديد غير محسوم، رغم أن جوليان ألفاريز يبقى الهدف الرئيسي للنادي.