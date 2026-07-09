وفي محافظة الإسكندرية، كان إبراهيم محمد يتابع المباراة على المقهى، ليتفاجأ من حوله به سقوطه على الأرض فجأة، ويكتشفوا أن قلبه قد توقف حزنا على خسارة منتخب مصر.

وبحسب مصدر في مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، فإن هيئة الإسعاف تلقت بلاغا بتعرض أحد المشجعين على مقهى بمنطقة صفر باشا للإغماء أثناء مشاهدة المباراة، لتنتقل سيارة إسعاف على الفور في محاولة لإسعافه دون جدوى، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى ويفارق الحياة هناك.

وخلال الدقائق نفسها، سقط مواطن آخر في قرية الصوفية بمحافظة الشرقية، يدعى "صلاح عبد الحميد الحداد"، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ كان انفعاله قد بلغ ذروته، متهما الحكم الفرنسي بالانحياز.

انفعال واسع

ومع صافرة النهاية، ووسط حالة الحزن في كل الشوارع المصرية، بدأت أعداد من المستشفيات، بجانب العيادات والمراكز الطبية في مصر تستقبل حالات لمصابين بارتفاع ضغط الدم بسبب نتيجة المباراة، وآخرين ارتفعت نسبة "السكري" لديهم.

وقال الدكتور أحمد عبد الخالق، طبيب الطوارئ في مركز صفوة الطبي بالقاهرة، إن المركز استقبل خلال أقل من ساعتين ما يزيد عن 100 شخص طلبوا قياس ضغط الدم والنبض، وكان القياس لدى معظمهم مرتفعا، وبعضهم خضع للعلاج بالفعل باستخدام خافضات سريعة.

ولفت، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك آخرين ارتفع قياس السكري في الدم لديهم نتيجة الانفعال الشديد أيضا، بينما تمكن الأطباء من التعامل مع حالتين كانت لديهما بوادر الإصابة بذبحة صدرية، بسبب حالة الحزن الشديدة على نتيجة المباراة الأخيرة.

وبحسب عبد الخالق، فإن بعض المراكز الطبية الخاصة في القاهرة والمحافظات خصصت أماكن لاستقبال من يرغبون في الاطمئنان على ضغط الدم لديهم بعد المباراة، وذلك بعد تزايد الأعداد.

وأكد على أنه -بالتواصل مع أطباء في مناطق ومدن أخرى من زملائه- اتضح له وجود انفعال شعبي عام، قاد كثيرين إلى ارتفاع ضغط الدم، مشيرا إلى أن معظم المصابين تلقوا العلاجات اللازمة وغادروا في الحال.

الشباب.. الأكثر تأثرا

بدوره، كشف طبيب في مستشفى بنها الجامعي، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل عددًا كبيرًا من المصابين بارتفاع ضغط الدم، وتم التعامل مع هذه الحالات على أنها ارتفاع طارئ نتيجة الانفعال الشديد الذي تسببت فيه نتيجة المباراة.

وأضاف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد كبير من المصابين بارتفاع ضغط الدم كانوا من الشباب وصغار السن، الأمر الذي أكد أن السبب مرتبط بالانفعال خلال المباراة وليس مرضيا في المقام الأول.

وحذر الطبيب بمستشفى بنها الجامعي، من التعصب في تشجيع كرة القدم، مؤكدا أن أحد أصحاب الحالات التي دخلت إلى الطوارئ كان على وشك الإصابة بنوبة قلبية، واضطر الأطباء إلى مضاعفة الجهد لتهدئة انفعاله.

وتابع: "صادفنا حالة لطفل لا يتجاوز الـ12 عاما، كان جسده بالكامل يرتعش، ويتحدث عن المباراة طوال الوقت، وكان يبدي حزنه الشديد على خسارة المنتخب المصري، حتى أنه كان يتحدث عن المؤامرة ضد حسام حسن ولاعبي الفريق، وانحياز الفيفا إلى الفريق المنافس".

ويشار إلى أن منتخب مصر غادر بطولة كأس العالم 2026 بعد هزيمته أمام منتخب الأرجنتين بـ3 أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأميركية، وذلك في منافسات دور الـ16 من النسخة 23 لكأس العالم.