وألغي هدف لمصر بدعوى خطأ في قطع الكرة ببداية الهجمة، بينما طالب لاعبوها من دون جدوى بركلة جزاء قرب النهاية، كانت كفيلة بقلب النتيجة لصالح "الفراعنة".

وانتقد نجم كرة القدم الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، قرار إلغاء هدف مصر المثير للجدل الذي سجله مصطفى زيكو، مؤكدا أن "النتيجة ربما كانت ستكون مختلفة لو كان هذا الهدف لفريق آخر".

وتساءل كاراغر، المدافع السابق المحلل الكروي الحالي، عن مدى اتساق قرارات تقنية الفيديو المساعد (فار) بعد إلغاء هدف زيكو في الشوط الثاني عقب مراجعة الفيديو.

وقال: "أؤكد لكم أنه لو كان الهدف ضد فريق آخر لكان قد احتسب. لو حدث ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي، لكان هدفا صحيحا حتى بعد مراجعة تقنية الفيديو. شهدت هذه البطولة العديد من التناقضات".

وأثار القرار استياء كبيرا بين لاعبي منتخب مصر وجماهيرها، الذين شعروا أن اللقطة لا تبرر إلغاء هدف كان من الممكن أن يصبح حاسما.

ازدواجية

كما انتقد ألان شيرر نجم منتخب إنجلترا ونيوكاسل يونايتد السابق أداء التحكيم في المباراة.

وأعاد شيرر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر مقطع فيديو لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وهو يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل تسجيل الأرجنتين الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وكتب النجم الإنجليزي: "إما أن يكون كلاهما خطأ أو لا يكون أي منهما خطأ، لكن قيل إن التحكيم رفض مراجعة اللعبة. هذا أمر سيء".

وتسبب الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسيه في جدل واسع بسبب هذه الواقعة التي تشابهت مع قراره بالاستعانة بتقنية "الفار" ليحتسب مخالفة لمنتخب الأرجنتين، تسببت في إلغاء هدف مصر.

سرقة

وتعاطف باتريس إيفرا ظهير أيسر منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق مع منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16 بخسارة درامية أمام حامل اللقب.

وعلق إيفرا على الهدف الملغي لمنتخب مصر في الشوط الثاني للمباراة، قائلا: "لن أهتم بما سيقوله الناس، لكن منتخب مصر تعرض للسرقة، وكرة القدم أصبحت عقيمة".

وتابع عبر شبكة (برايم فيديو): "استحوذ اللاعب المصري على الكرة وانطلق بها للأمام، وانتهت الهجمة بهدف رائع، ثم ترى شخصا يبحث لمدة دقيقتين عن سبب تافه لإلغاء الهدف".

وأضاف: "وظيفة تقنية الفيديو تصحيح الأخطاء الواضحة لا محو الذكريات الكروية الرائعة، لكن يبدو أن الحكام كانوا يبحثون عن مبرر لإنقاذ الأرجنتين".

واعتبر إيفرا أنه "إذا سجلت الأرجنتين نفس الهدف فلن يتطرق أحد إلى وجود خطأ".

واستطرد: "كان من المفترض أن يتقدم منتخب مصر بنتيجة 2-صفر بعد التفوق في الجهد والكفاح على الأرجنتين، والآن المصريون عليهم الكفاح ضد خيبة الأمل. مصر لم تكن محظوظة اليوم".

مطالب بالتحقيق

وعقب اللقاء، أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مطالبا فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي ليتيكسيه.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفين بفندق الإقامة مساء الثلاثاء إنه تقدم بشكوي "بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، مما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال".

وأضاف أنه طالب بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل بمن فيهم حكام تقنية الفيديو، بسبب "الأخطاء الفجة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء".

وأوضح أنه طالب أيضا باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال "بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر، والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة".

وفي السياق ذاته، شن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن هجوما حادا على التحكيم بعد المباراة، قائلا إنه "ارتكب أخطاء فادحة ومؤثرة"، ووصل الأمر إلى اتهامه الفيفا بمجاملة منتخب الأرجنتين من أجل مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب، والاستفادة من العوائد التسويقية لوجود نجمه ليونيل ميسي.

يذكر أن منتخب الأرجنتين صعد لدور الثمانية لمواجهة سويسرا، التي تأهلت بدورها على حساب كولومبيا.