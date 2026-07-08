وكتب كاسباروف معلقا على المباراة: "هدف مصري مذهل يلغى بسبب مخالفة وقعت بعيدا عن اللعبة، ثم يتكرر الموقف نفسه بعد دقائق ويحتسب هدف للأرجنتين! لا تدخل من تقنية الفيديو، ولا شيء؟".

وأضاف في انتقاد حاد للاتحاد الدولي لكرة القدم: "فيفا يبدو مجددا كمهزلة فاسدة، تحابي النجوم".

ويأتي تعليق كاسباروف وسط تصاعد الجدل بشأن أداء طاقم التحكيم في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين على مصر 3-2 وخروج المنتخب المصري من دور الـ16.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أعلن التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، مطالبا بالتحقيق مع الحكم الفرنسيفرانسوا ليتكسيه وطاقم التحكيم بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو.

وقال أبو ريدة إن الشكوى تستند إلى ما وصفه بـ"الأخطاء التحكيمية الفادحة والكيل بمكيالين"، معتبرا أنها أثرت في نتيجة المباراة وأسهمت في خروج المنتخب المصري من البطولة.

وطالب الاتحاد المصري بالتحقيق في عدم مراجعة عدد من اللقطات المثيرة للجدل، التي يرى أنها تضمنت هدفا صحيحا لمصر وركلة جزاء محتملة، كما دعا إلى استبعاد طاقم التحكيم من بقية مباريات المونديال حال ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.