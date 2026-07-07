وقال رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه وطاقمه، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو "VAR"، على خلفية ما وصفه بـ"أخطاء تحكيمية فادحة" أثرت في نتيجة المباراة وأسهمت في خروج المنتخب المصري من البطولة.

وأوضح أبو ريدة أن الشكوى تضمنت اعتراضات على عدم مراجعة لقطات يرى الاتحاد المصري أنها كانت تستوجب احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لمصلحة المنتخب.

وأضاف أن الاتحاد طالب باستبعاد طاقم التحكيم بالكامل من المونديال في حال أثبت التحقيق وقوع الأخطاء الواردة في الشكوى، متهما الطاقم بـ"الكيل بمكيالين" و"التمييز ضد منتخب مصر".

وكان المنتخب المصري قد ودع البطولة بعد خسارته أمام الأرجنتين 3-2، رغم تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقيقة 78 من المباراة التي أقيمت في أتلانتا.