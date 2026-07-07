وبهذا الفوز، أكمل المنتخب السويسري عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وضرب موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب، التي كانت قد تجاوزت مصر 3-2.

وتقام مواجهة سويسرا والأرجنتين في 11 يوليو بمدينة كانساس سيتي، على أن يلتقي الفائز منها في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة إنجلترا والنرويج.

وعادل المنتخب السويسري بهذا التأهل أفضل إنجازاته في تاريخ كأس العالم، بعدما سبق له بلوغ ربع النهائي في نسخ 1934 و1938 و1954.

كما نجحت سويسرا في كسر عقدة دور الـ16، بعدما توقفت عند هذه المرحلة في النسخ الثلاث الماضية من البطولة.