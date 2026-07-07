وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية".

وأضاف الرئيس المصري: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين ورفاق ليونيل ميسي.

وكان "الفراعنة" قد بلغوا دور الـ16 بعد تجاوز أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، مسجلين أفضل إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.