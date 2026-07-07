وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه على موقع إكس: "شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية .. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "نفخر بروحهم المصرية .. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة .. هاردلك .. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي .. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب".

وكانت مصر قد ودعت المونديال بعد الخسارة أمام الأرجنتين 2-3 بعد مباراة قوية تقدم خلالها الفراعنة في معظم أوقات المباراة قبل أن ينجح ميسي ورفاقه في العودة بالنتيجة لصالح منتخب التانغو.