وأكد حسام حسن أن المباراة افتقدت إلى العدالة التحكيمية، معتبرا أن منتخب مصر خسر "لأسباب تسويقية".

وأضاف أن الجهات المسؤولة عن كرة القدم كانت ترغب في تأهل الأرجنتين، وهو ما انعكس، بحسب رأيه، على طريقة إدارة اللقاء ومنح المنتخب الأرجنتيني معاملة مختلفة.

كما هاجم إمام عاشور لاعب الوسط في المنتخب المصري حكم اللقاء مؤكدا أن إلغاء الهدف الذي سجله مصطفى زيكو تم من دون مبرر، كما أشار إلى أن مصر كانت تستحق ركلة جزاء في الكرة التي ارتدت وسجلت منها الأرجنتين هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأثارت قرارات ليتكسير استياء واسعا داخل معسكر المنتخب المصري، إذ رأى اللاعبون والجهاز الفني أن معظم قراراته في الالتحامات كانت تصب في مصلحة الأرجنتين.

كما تعرض لاعبو مصر للبطاقات الصفراء بسهولة، بينما تعامل الحكم بقدر أكبر من التساهل مع تدخلات لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا سجله مصطفى زيكو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ ارتكبه مروان عطية ضد ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة بالقرب من منطقة جزاء المنتخب المصري.

وتفاقمت الاعتراضات المصرية مع الهدف الثالث للأرجنتين، الذي جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما بدأت الهجمة من داخل منطقة جزاء الأرجنتين، حيث طالب لاعبو مصر بركلة جزاء إثر تعرض محمد صلاح لضغط على قدمه، بينما تعرض عمر مرموش للشد من قميصه أثناء محاولته التقدم نحو المرمى.

وأعقب ذلك هجوم مرتد سريع للأرجنتين أنهاه إنزو فيرنانديز بتسجيل الهدف الثالث، وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني.

ورغم مطالبة المصريين بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، لم يلجأ الحكم إلى الشاشة، بل أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب حراس المرمى سعفان الصغير، ودخل في مشادات مع حسام حسن وعدد من اللاعبين.

وأثارت إدارة الحكم للمباراة موجة واسعة من الانتقادات بين الجماهير المصرية، التي اعتبرت أن قراراته اتسمت بازدواجية المعايير، وأنها أثرت بشكل مباشر في نتيجة المواجهة.