أحرز مدافع الأهلي المصري ياسر إبراهيم هدف الفراعنة الأول بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 15 من بداية الشوط الأول.

وأضاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 21 بعدما تألق حارس مصر مصطفى شوبير في التصدي لها، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ كأس العالم يضيع ضربات جزاء بعدما أضاع 4 ضربات في مختلف مشاركاته بالمونديال.

وضاعف مصطفى زيكو النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 79 قلص كريستيان روميرو الفارق بهدف بضربة رأس من كرة عرضية لعبها ميسي.

وفي الدقيقة 83 عادل ليونيل ميسي النتيجة لصالح الأرجنتين بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 92 سجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث للأرجنتين من رأسية متقنة سكنت شباك الحارس المصري مصطفى شوبير.