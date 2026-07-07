وقال عموتة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن طموحه يتمثل في المنافسة على جميع البطولات وإسعاد جماهير النادي.

وأضاف أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكدا أن جماهير الأهلي لا تقبل سوى الانتصارات والتتويج بالألقاب، والجهاز الفني سيبذل كل ما لديه لتحقيق تطلعات الجماهير وتقديم موسم يليق باسم النادي.

وأوضح أنه يفضل الحديث داخل المستطيل الأخضر، قائلا إن النتائج والبطولات ستكون أفضل رد، كما حرص على تهنئة منتخبي مصر والمغرب على ظهورهما المميز في كأس العالم، متمنيا لهما مواصلة المشوار بنجاح.

وشدد على أن مفاوضات الأهلي معه بدأت قبل نحو 6 أسابيع، عبر اتصال من سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، أعقبه تواصل مباشر مع ياسين منصور، نائب رئيس النادي، ثم اجتماعات عبر الفيديو انتهت بالاتفاق وتوقيع العقود.

وقال إن الاختيار سيكون وفقا للكفاءة فقط دون النظر إلى جنسية اللاعب، مشددا على أن أي صفقة يجب أن تمثل إضافة حقيقية للفريق.

وأضاف أن جميع لاعبي الأهلي يتمتعون بقدرات عالية للغاية، والمشاركة ستكون للأكثر اجتهادا وجاهزية.

ومن جانبه، أكد وائل جمعة مدير الكره بالأهلي المصري سعادته بعودته من جديد بالتواجد في القلعة الحمراء بعد أن تم تعيينه بشكل رسمي خلفا لوليد صلاح الدين.

وأضاف أنه يتمني أن يقدم كل شيء للأهلي، ويوفي حقه عليه، موضحا أن سعادته لا تقدر بأي ثمن، وأنه مستعد لتقديم كل ما لديه من أجل النادي وإسعاد جماهيره الأهلي.

وأوضح أن عموتة واحدا من أفضل المدربين على الساحة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، وحقق العديد من النجاحات مع الأندية التي قادها، وأكد نجاحه وحضوره وشخصيته بشكل كبير كواحد من كبار المدربين في القارة السمراء.

وأكد أنه تعامل مع عموتة على المستوى الشخصي، ويعرف جيدا كم هو شخص رائع، ومدرب قدير يليق باسم وتاريخ الأهلي، ولديه القدرة على تحقيق مال وطموحات الجماهير، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة.