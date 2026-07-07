ذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن بعثة المنتخب النرويجي تعاني من موجة إعياء ومرض قبل مواجهتها المرتقبة أمام المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم، السبت.

وحجز "الفايكنغ" مقعده في دور الثمانية بعد أن قادهم المهاجم إيرلينغ هالاند للفوز على البرازيل بهدفين مقابل واحد في نيوجيرسي، الأحد.

واحتفل النرويجيون بإنجازهم التاريخي الذي وصفه المدرب ستاله سولباكن بأنه "الأفضل في تاريخ كرة القدم النرويجية".

وتلت الانتصار النرويجي احتفالات وسط الجماهير واللاعبين، ولكن بعد انتهاء الحفلة بدأت مخاوف إعياء اللاعبين ومرضهم تتصاعد وسط المعسكر النرويجي.

ومنذ وصولهم إلى أميركا الشمالية الشهر الماضي، قطع اللاعبون آلاف الأميال، وبدأوا مشوارهم في بوسطن، ثم سافروا إلى نيوجيرسي قبل العودة إلى بوسطن، ثم إلى دالاس، وبعدها خاضوا مباراتهم أمام البرازيل في نيويورك.

وذكرت صحيفة "داغبلاديت" النرويجية أن التنقلات المستمرة أرهقت أفراد البعثة النرويجية.

وغاب مهاجم كريستال بالاس يورغن ستراند لارسن عن المباراة الافتتاحية بسبب المرض، بينما غاب ماركوس هولمغرين بيدرسن عن مواجهة البرازيل بسبب إصابته بوعكة صحية.

كما شوهد المدرب سولباكن وهو يسعل بشدة خلال مؤتمر صحفي عقب خسارة النرويج 4-1 أمام فرنسا.

وقال المدرب: "في الحقيقة، يورغن هو الوحيد الذي أصيب بحمى. لكن كانت هناك حالات متفرقة من السعال وبحة الصوت بين اللاعبين".

وأضاف: "هناك أجهزة التكييف، والرحلات الجوية، وغرف تبديل الملابس، وكل هذه الأمور. نحن أكثر من 50 شخصًا، لذلك سيكون من الغريب ألا يمرض واحد أو اثنان3.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب النرويجي، الثلاثاء، من معسكره في غرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية إلى ميامي، ما يمنحه أكثر من أربعة أيام للاستعداد لمواجهة إنجلترا، السبت.