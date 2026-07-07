وضمنت بلجيكا التأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية لكأس العالم بعدما قهرت أصحاب الأرض، وقدمت عرضا استثنائيا لم تترك فيه أي فرصة للمنتخب الأميركي أمام جماهيره الغفيرة.

وقال كورتوا بعد المباراة: "لقد جعلنا الأميركيين يدفعون ثمن عدم الاحترام الذي أظهروه تجاهنا في الأيام القليلة الماضية".

ونقلت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن كورتوا قوله: "كانوا يخبروننا بأننا لم نعد نفس الفريق السابق وأنهم سيهزموننا بسهولة. نعم، كانت مواجهتا مصر وإيران صعبة، لكنهما مباراتان مختلفتان تماما ولا يمكن مقارنتهما بهذه المواجهة، واليوم أثبتنا أننا فريق جيد للغاية".

وشهدت الساعات التي سبقت المباراة حالة من الجدل بسبب مشاركة بالوغون، الذي تم إيقافه في البداية بسبب بطاقة حمراء في دور الـ32، قبل أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعليق العقوبة مؤقتا إثر اتصال من الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس فيفا جياني إنفانتينو.

وعلق حارس مرمى ريال مدريد على هذه القضية ساخرا بالقول: "لقد قرأت كل هذا وجعلني أبتسم".

وأوضح كورتوا: "أفهم أنهم يريدون زيادة الحماس والزخم حول الولايات المتحدة، لكنني اليوم كنت أكثر ثقة في تحقيق الفوز مقارنة بمباراتنا ضد السنغال، وهو منتخب أفضل من الفريق الأميركي. الوصول إلى دور الثمانية كان هدفنا، وما سيأتي بعد ذلك سيكون مكافأة إضافية".

وتكتسي المواجهة المقبلة لكورتوا أمام إسبانيا طابعا خاصا، حيث علق بالقول: "إسبانيا هي موطني الثاني، لكن سيتعين على طفلي الصغير دعم بلجيكا على أي حال، وإلا فلن يتمكن من العودة إلى المنزل".