وسئل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن هذه الضجة المثارة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة ضد الأرجنتين حاملة اللقب، الثلاثاء، ليرد وهو يضحك قائلا: "هذا سؤال خبيث".

وأضاف المدرب المصري: "شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".

وأشار: "كان لدينا لاعب موقوف (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرا رغم تأكيدي دائما على أهمية كل اللاعبين".

وختم تصريحاته: "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية، سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".

ولاحقا، أحبطت بلجيكا طموح الولايات المتحدة بإزاحتها من دور الـ16 ضمن مونديال 2026 لكرة القدم 4-1 الإثنين في سياتل الأميركية، ضاربة بذلك موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي الجمعة بلوس أنجلوس.

ماذا حدث؟

وصف الرئيس الأميركي طرد بالوغون الذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في هذه النسخة بأنه "قرار ظالم".

وأكد ترامب أنه تواصل بالفعل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراجعة عقوبة بالوغون الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من جانبه، ذكر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرارات لجان الفيفا مستقلة، رغم اعتراضه عليها في بعض الأحيان.

وقوبل قرار اللجنة التأديبية للفيفا باعتراض شديد من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بداعي أنه مخالف للوائح البطولة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا يعلن فيه تضامنه مع الجانب البلجيكي.