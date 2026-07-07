وعلى ملعب (لومن فيلد)، تقدم المنتخب البلجيكي بهدف مبكر حمل توقيع شارل دي كيتلاري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز مالك تيلمان هدف التعادل للولايات المتحدة في الدقيقة 31.

ولم يهنأ منتخب الولايات المتحدة بهدف التعادل طويلا، بعدما عاد دي كيتلاري لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33.

وواصل دي كيتلاري تألقه في المباراة، التي نصب نفسه بطلا لها، بعدما صنع الهدف الثالث لمنتخب بلجيكا، الذي أحرزه زميله هانز فاناكين في الدقيقة 57.

واختتم النجم المخضرم (البديل) روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف البلجيكية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، ضرب منتخب بلجيكا، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة، موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا، يوم الجمعة المقبل، في دور الثمانية للمسابقة، على أن يتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من منتخبي فرنسا والمغرب.

ولحق منتخب الولايات المتحدة بجاريه المضيفين المكسيكي والكندي إلى خارج البطولة، بعدما تلقّى هزيمته السابعة تواليا أمام بلجيكا ضمن جميع المسابقات، وذلك منذ فوزه الأول والوحيد على نظيره الأوروبي 3-0 في مونديال 1930.