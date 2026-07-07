وأسدلت هذه الهزيمة الستار على مسيرة امتدت لـ6 نسخ متتالية للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو في مونديال 2026 بحثا عن لقب كأس العالم الذي استعصى عليه منذ أول مشاركة في عام 2006، فيما اكتفى في النسخة الحالية بتسجيل 3 أهداف صنع بها تاريخا كونه أول لاعب يتمكن من هز الشباك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وفي الوقت ذاته سجل رونالدو أرقاما سلبية كانت أشبه بـ"وداع حزين" لأحد أساطير كرة القدم ولا سيما وأنه المونديال الأخير للاعب البالغ من العمر 41 عاما.

أرقام رونالدو السلبية

- فشل رونالدو في التسجيل من اللعب المفتوح خلال 10 مباريات إقصائية خاضها عبر 6 نسخ مونديالية، مكتفيا بهدف وحيد من ركلة جزاء أمام كرواتيا في دور الـ32 من النسخة الحالية.

- رونالدو هو أكثر اللاعبين تسديدا في نسخة واحدة من كأس العالم دون صناعة أي فرصة لزميل "17 تسديدة" في مونديال 2026.

- لم يتمكن النجم البرتغالي من تسجيل أي هدف ضد المنتخبات الفائزة سابقا بكأس العالم (مثل إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، البرازيل) خلال جميع مواجهاته معها في المونديال.

- أحرز رونالدو 3 أهداف فقط في مونديال 2026 (هدفان ضد أوزبكستان وهدف من ركلة جزاء ضد كرواتيا) من إجمالي 22 تسديدة أطلقها خلال البطولة.