وتم إدراج هداف المنتخب الأميركي، بالوغون، في التشكيلة الأساسية الرسمية التي أعلنها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو للبلد المضيف مشاركة مع كندا والمكسيك، رغم طرده في الدور السابق، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2002.

وهزّ قرار الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بالسماح للمهاجم بالوغون بالمشاركة، أجواء كأس العالم.

وكان بالوغون الذي سجل ثلاثة أهداف في هذه البطولة، مهددا بالغياب عن مباراة الإثنين بعد طرده إثر دهسه عن غير قصد لمدافع البوسنة طارق محاريموفيتش خلال فوز الولايات المتحدة 2-0 في دور الـ32 الأربعاء الماضي.

وتبيّن لاحقا أن القرار المفاجئ بالسماح له باللعب جاء بعد اتصال شخصي من الرئيس ترامب برئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، حثّه خلاله على إعادة النظر في عقوبة بالوغون.

وأعرب الاتحاد البلجيكي للعبة عن غضبه الشديد، معلنا الإثنين أنه "لا خيار أمامه سوى الطعن في أهلية بالوغون للمشاركة في المباراة المقبلة".

غير أن الاتحاد الدولي رفض لاحقا الإثنين الاستئناف البلجيكي واعتبره "غير مقبول".

وأكد ترامب الإثنين أنه تحدث شخصيا إلى إنفانتينو لإثارة قضية إيقاف بالوغون "لأنني لم أعتقد أنها مخالفة"، مضيفا "كل ما فعلته هو طلب مراجعة".

من جانبه، شدد إنفانتينو على أن العملية التأديبية للهيئة الكروية العالمية مستقلة ولم تتأثر باتصال ترامب.