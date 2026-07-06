ووجّه البديل ميرينو ضربة قاضية للبرتغال حين سجل هدف الفوز بعد ست دقائق من دخوله (90+1).

وستواجه إسبانيا في الدور التالي المتأهل بين الولايات المتحدة وبلجيكا والتي تقام لاحقا الإثنين.

وبهذا الفوز واصل "الماتادور" تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيقه الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، وكان التعادل حاضرا في 16 مواجهة.

وكررت إسبانيا أيضا سيناريو إقصاء البرتغال من دور الـ16 للمرة الثانية بعدما فازت بنفس النتيجة 1 - صفر في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، لتكمل مشوارها للنهاية وتتوج باللقب الوحيد في تاريخها.