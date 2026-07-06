وقال قائد المنتخب الفرنسي في رسالة نُشرت على موقع "إكس": "السيدة سيليست أماريا، أنتِ امرأة حقيرة وغير جديرة بمنصبك. أنتِ لا تمثلين الباراغواي، البلد الذي أظهر شغفا وشرفا طوال البطولة. بسبب تهورك وعنصريتكِ الصارخة، نسي العالم بأسره المسيرة والجهد التاريخي الذي بذله لاعبوك خلال هذه البطولة، ولم يتبقَ سوى امرأة غير كفؤة تُسيء إلى سمعة بلدها".

وأضاف "لن أسمح أبدا لأمثالك بنشر كراهيتهم وعنصريتهم في جميع أنحاء العالم".

وكتبت السيناتور سيليست أماريا على موقع "إكس": "هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة. بدلا من حليب الأم، كان يرضع من جوز الهند، وأكثر الناس ثقافة سمع بهم هم الشمبانزي".

وكتبت في منشور آخر، أيضا على موقع "أكس": "كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائسا التظاهر بأنه فرنسي، ناقم، حديث الثراء، متغطرس، وقبيح. كان متوترا ومرعوبا طوال المباراة، تماما مثل فريقه بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، لقد فازوا بفضل ضربة حظ".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، أول من أعرب عن استيائها الشديد من تصريحات أماريا، ووصفتها بأنها "بغيضة وعنصرية".

وعلّقت فيراري في بيان صحافي قائلة "أشعر بغضب شديد إزاء تصريحات السيناتور الباراغويانية سيليست أماريا. تُدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة الاساءات العنصرية التي كان كيليان مبابي هدفا لها".

وأضافت "هذه التصريحات بغيضة ومخزية، ولا سيما أنها غير مقبولة بتاتا إذا صدرت عن مسؤول سياسي. لن نصمت أمام العنصرية.. بهجومها على كيليان مبابي، تهاجم السيناتور كل ما يمثله قائدنا وكل ما ترمز إليه بلادنا: الحرية والمساواة والأخوة".

وأكدت تقديم "كل الدعم لقائدنا ومدربنا والمنتخب الفرنسي بأكمله".

وكان مبابي قاد فرنسا للفوز على الباراغواي في مباراة مثيرة وخشنة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، فضمن تأهل "الزرق" إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وكانت مسألة تساهل الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف مع العديد من التصرفات غير الرياضية من جانب لاعبي أميركا الجنوبية، محور نقاش واستهجان في الأوساط الرياضية عقب المباراة التي أدارها بين الفريقين.