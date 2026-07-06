وكان بالوغون قد تعرض للطرد في دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، مما استدعى إيقافه بشكل تلقائي لمباراة واحدة فقط، لكن (فيفا) قام بتعليق عقوبة الإيقاف في خطوة غير مسبوقة ليتمكن اللاعب من المشاركة أمام بلجيكا والتي قامت باستئناف القرار.

وقال (فيفا) في بيان له: "رفضت لجنة الاستئناف في الفيفا طلبا قدّمه الاتحاد البلجيكي، بشأن قرار لجنة الانضباط في الفيفا بتعليق إيقاف لاعب المنتخب الأميركي فولارين بالوغون لمباراة واحدة".

وأضاف: "تم رفض هذا الطلب لأن الاتحاد البلجيكي ليس طرفا في الإجراءات، لذلك لا يحق له الاستئناف على القرار".