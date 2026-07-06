وشد إنفانتينو على أن هذا التواصل لم يمارس أي تأثير على القرار القضائي الخاص بتعليق عقوبة الإيقاف المترتبة على ذلك الطرد، مؤكدا أن الهيئات القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تتمتع باستقلالية كاملة وغير قابلة للتدخل في اتخاذ قراراتها الانضباطية.

وتابع إنفانتينو: "أبلغت ترامب بأن قضية بالوغون خاضعة لعملية قانونية".

وأشار إلى أن "الهيئات القضائية بالفيفا تبت في القضايا بشكل مستقل".

وأردف رئيس الاتحاد الدولي: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط عند صدورها، أحيانا أتفق أو أختلف أو أتفاجأ بقرارات لجنة الانضباط".

كان ترامب، قد قال الاثنين، إنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مراجعة المخالفة التي حصل على إثرها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون على بطاقة حمراء.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه لا يعتقد أن المخالفة التي احتسبها الحكم "المروع" كانت عادلة.

وأوضح ترامب للصحفيين: "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة".

وقال ترامب إن الواقعة التي أدت إلى حصول بالوغون على ⁠البطاقة الحمراء كانت ‌مجرد اصطدام بين لاعبين، وأثار تساؤلات ⁠يشأن نزاهة الحكم الذي احتسب المخالفة.

وبين ترامب: "لقد شاهدت ⁠اللعبة. لم تكن تلك مخالفة. كانا لاعبين ركضان بأقصى ​سرعة وتصادما".

وأشار إلى أن ⁠الفيفا اتخذت "قرارا ​رائعا حقا" بتعليق الإيقاف. وتابع: "أعتقد أن قرار الحكم كان فظيعا".

وقال ترامب ​إن كل ما فعله هو أنه طلب مراجعة القرار. وأكد: "لم أملِ عليهم ما عليهم فعله. لا يمكنني أن أملي عليهم ​ما يجب ‌أن يفعلوه".

وأضاف أن من المهم للمنتخب الأميركي أن ​يكون أفضل لاعبيه على أرض الملعب.