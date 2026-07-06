وأضاف الرئيس الأميركي أنه لا يعتقد أن المخالفة التي احتسبها الحكم "المروع" كانت عادلة.

وأوضح ترامب للصحفيين: "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة".

وقال ترامب إن الواقعة التي أدت إلى حصول بالوغون على ⁠البطاقة الحمراء كانت ‌مجرد اصطدام بين لاعبين، وأثار تساؤلات ⁠يشأن نزاهة الحكم الذي احتسب المخالفة.

وبين ترامب: "لقد شاهدت ⁠اللعبة. لم تكن تلك مخالفة. كانا لاعبين ركضان بأقصى ​سرعة وتصادما".

وأشار إلى أن ⁠الفيفا اتخذت "قرارا ​رائعا حقا" بتعليق الإيقاف. وتابع: "أعتقد أن قرار الحكم كان فظيعا".

وقال ترامب ​إن كل ما فعله هو أنه طلب مراجعة القرار. وأكد: "لم أملِ عليهم ما عليهم فعله. لا يمكنني أن أملي عليهم ​ما يجب ‌أن يفعلوه".

وأضاف أن من المهم للمنتخب الأميركي أن ​يكون أفضل لاعبيه على أرض الملعب.

وكان موقع "ذا أثلتيك" قد ذكر في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الاتحاد البلجيكي حق الاستئناف ضد قرار اللجنة التأديبية بتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب، بعد طرده في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك.

وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاتحادين البلجيكي والأميركي لكرة القدم مطالبان بتقديم بيانات رسمية، على أن يتولى أحد أعضاء لجنة الاستئناف في فيفا، من خارج الاتحادات المنتمية إلى بلجيكا والولايات المتحدة، اتخاذ القرار النهائي.

وأعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن "دهشته" من قرار فيفا، واعتبره "يتعارض بشكل مباشر" مع لوائح كأس العالم، مؤكدا أنه يدرس جميع الخيارات الممكنة في هذا الشأن.

وأضاف موقع "ذا أثلتيك" أن الاتحاد البلجيكي طلب من فيفا تقديم تفسير كامل لقرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف.