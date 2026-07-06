ويأتي هذا التحرك لمنع اللاعب من المشاركة في المواجهة المرتقبة الليلة (مساء الإثنين) بين الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الاتحاد البلجيكي حق الاستئناف ضد قرار اللجنة التأديبية بتعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب، بعد طرده في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك.

وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاتحادين البلجيكي والأميركي لكرة القدم مطالبان بتقديم بيانات رسمية، على أن يتولى أحد أعضاء لجنة الاستئناف في فيفا، من خارج الاتحادات المنتمية لبلجيكا والولايات المتحدة، اتخاذ القرار النهائي.

وأعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن "دهشته" من قرار فيفا، واعتبره "يتعارض بشكل مباشر" مع لوائح كأس العالم، مؤكدا أنه يدرس جميع الخيارات الممكنة في هذا الشأن.

وأضاف موقع "ذا أثلتيك" أن الاتحاد البلجيكي طلب من فيفا تقديم تفسير كامل لقرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار سيصدر قبل انطلاق المباراة في سياتل، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن تقديم الاستئناف حتى الآن.

وكان بالوغون قد تلقى إيقافًا تلقائيًا لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقة حمراء، إلا أن فيفا أعلن مساء الأحد تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، استنادًا إلى لوائحه التأديبية.

وذكرت تقارير أميركية، من بينها "ذا أثلتيك"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدخل شخصيًا في القضية عبر اتصال هاتفي برئيس فيفا جياني إنفانتينو.