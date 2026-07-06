وتلقي هندرسون، الذي جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة، بطاقة صفراء رغم عدم خوضه أي دقيقة.

وبعد صافرة النهاية، كان يحتفل مع زملائه خلف المرمى أمام جماهير إنجلترا، قبل أن يسقط أثناء محاولته القفز فوق اللوحات الإعلانية.

ونقل اللاعب إلى أحد المستشفيات، وسيبقى في مدينة مكسيكو، بينما سيعود المنتخب الإنجليزي إلى كانساس سيتي، مقر إقامته خلال البطولة.

وقال توخيل عن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما: "الأمر ليس جيدا. ليس جيدا على الإطلاق. جوردان سقط وأصاب معصمه، ويبدو أن الإصابة خطيرة جدا".

واضطر الطاقم الطبي إلى تزويد هندرسون بالأكسجين، قبل نقله من أرضية الملعب على نقالة، في نهاية مؤلمة لانتصار إنجلترا المثير بنتيجة 3-2.

ولم يشارك هندرسون، لاعب برينتفورد، سوى لمدة 6 دقائق فقط في هذه النسخة من كأس العالم، عندما دخل بديلا في الدقائق الأخيرة خلال الفوز على بنما في دور المجموعات.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "جوردان سقط للتو هناك، وأعتقد أنه بخير، لكن يبدو أن المشكلة تتعلق بذراعه".

من جانبه، قال جود بيلينغهام: "إنه يمر ببعض المتاعب، لكن فريقنا الطبي يسيطر على الوضع بالكامل".

وأثار اختيار هندرسون ضمن قائمة توخيل المشاركة في كأس العالم جدلا واسعا، إذ رأى كثيرون أن استدعاءه جاء بسبب تأثيره القيادي وخبرته خارج الملعب أكثر من مستواه الفني داخله.